Mouscron/Estaimpuis: les conseillers communaux ont donné leur avis sur le centre commercial Mozaïk

Les conseils communaux de Mouscron et Estaimpuis ont abordé le projet de centre commercial Mozaïk, à cheval sur les deux communes. À Mouscron, Ecolo et le PS ont clairement marqué leur opposition. Pour Estaimpuis, Ecolo est également contre ce projet.

Les conseillers communaux devaient aborder le centre commercial Mozaïk, ce lundi soir. Un conseil communal un peu spécial pour connaître l’avis de ses membres. Cependant, comme on vous l’expliquait dans de précédentes éditions, la société Audima, à l’origine du projet Mozaïk, a effectué un oubli dans la partie « voiries » du projet. Les conseillers communaux ont donc voté le fait que le dossier n’était pas complet et qu’une enquête publique, concernant uniquement la partie « voiries », devra être organisée.

À Mouscron, les groupes PS et Ecolo en ont profité pour donner leur point de vue sur le dossier. Les deux groupes de l’opposition ont clairement indiqué qu’ils étaient contre le projet. Ils pointent notamment la situation commerciale du centre-ville qui risque de s’aggraver. Ecolo a également évoqué des craintes pour le commerce à Dottignies et dans d’autres quartiers de l’entité.

Christiane Vienne, conseillère communale PS, a confirmé que le « PS avait changé d’avis. Oui, nous étions « pour » à l’époque. Mais la situation commerciale a changé. Les choses ont évolué. C’est un projet du passé. Nous sommes totalement défavorables à ce projet. »

« Le projet va engendrer des problèmes de mobilité », a notamment indiqué Simon Varrasse, conseiller communal Ecolo.

À Estaimpuis, Ecolo espère ne jamais voir le projet aboutir. Les conseillers communaux d’Estaimpuis se prononçaient également ce lundi soir sur le dossier Mozaïk. Seul le groupe Ecolo a formulé des remarques sur la demande de la société Audima. José Lericque a ainsi rappelé que « les protestations sont multiples, tant venue de la concurrence directe que des régions de Tournai, Lille ou Courtrai. (…) Nous ne pouvons occulter l’impact négatif tant sur le commerce local que le côté environnemental et humain. »

Ecolo regrette que le vote du point permette à la société Audima d’adapter son projet aux remarques « judicieuses, étudiées et circonstanciées faites par les citoyens, sociétés et groupements de personnes ou politique. » Le groupe espère ne « jamais voir ce projet sortir de terre. »

