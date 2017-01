Ramdam Festival: salles combles pour Angle Mort

Angle Mort de Nabil Ben Yadir, c’est l’histoire d’un commissaire de police anversois, Jan Verbeeck, avec des idées très à droite. Angle Mort, c’est le film d’un francophone qui a fait un film avec des acteurs néerlandophones. Enfin, Angle Mort, c’est une histoire tout simplement belge qui a plongé les festivaliers du Ramdam dans l’actualité de 2017 pour cette soirée d’ouverture à Imagix. Pourtant, ce film, ça fait longtemps que Nabil Ben Yadir y travaille. « Il devait sortir avant La Marche, mais finalement, tout s’est fait plus rapidement avec La Marche », confie le réalisateur. Le scénario était identique, il n’a pas évolué jusqu’à sa présentation ce lundi au Ramdam. « Mais l’actualité a été plus rapide que le film. J’ai donc fait pire que ce que j’avais en tête pour les personnages, mais sans faire évoluer le scénario. J’ai fait un film chez moi, en Belgique, et j’ai mélangé tout ce qui fait la Belgique dans mon film qui est un film de genre. Un film qui raconte l’histoire d’un homme qui va faire des choix ». Si Angle Mort est présenté au Ramdam, ce n’est pas un hasard. « Je suis venu au festival en 2013 avec La Marche. J’avais été ravi. Le débat après le film était vraiment intéressant. J’ai directement pensé au Ramdam pour l’avant-première d’Angle Mort. Le public du Ramdam est composé de cinéphiles mais ce ne sont pas des gens du métier qui sont là pour vous juger. Il y a un vrai échange ». Des propos, sincères, qui flatteront assurément les festivaliers. Mais au fait, en quoi Angle Mort est-il un film Ramdam. « Il est noir, violent, il montre un personnage détestable, le commissaire Verbeeck, auquel on va s’attacher. Qu’est-ce qui fait qu’on trouve ce mec attachant ? Et puis, il y a le personnage de Dries, un gars des quartiers qui va devenir le bras droit de Verbeeck. On est dans la sur-intégration, et évidemment, dans ce genre de cas, il y a toujours un retour de manivelles ».

Ce Dries, c’est le talentueux Soufiane Chilah, 25 ans, qui l’interprète. Ce Bruxellois, qui a déjà joué dans Home et Black, considère Angle Mort, comme son premier vrai rôle. « Dries, c’est le personnage du film qui renie totalement ses origines, c’est le traître ». Soufiane a tourné dans trois films. Parmi eux, deux sont au programme de ce Ramdam édition 2017. Un hasard ? « C’est vrai que jusqu’à présent, j’ai tourné dans des films qui dérangent. Black, ça m’avait vraiment mis une claque. Mais, je préfère ne pas être enfermé dans une case. J’aimerais aussi faire de la comédie. On va dire que pour l’instant, les opportunités qui s’offraient à moi étaient des films de genre mais qui me parlent, qui font réfléchir le public, un film de société qui va faire parler. Et puis, Angle Mort, c’est typiquement le film que je vais voir au cinéma ».

Les festivaliers du Ramdam retrouveront Soufiane Chilah dans le film Home de la réalisatrice belge Fien Troch. « Le film est sorti la semaine dernière et je préfère laisser la surprise aux festivaliers car c’est très fort. Fien est une cinéaste très talentueuse, et elle n’est pas assez reconnue. Le film a été tourné de manière exceptionnelle. On se focalise sur ce que le téléspectateur ne s’ attend pas voir à l’écran. Le film est génial avec des acteurs sans expérience mais vraiment très bons ». Home, c’est samedi 19h avec toute l’équipe du film.