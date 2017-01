"Je suis au paradis": Presila, qui a retrouvé son bébé, publie un message touchant sur Facebook et explique comment elle a appris la bonne nouvelle (Vidéo)

Après l’annonce de la police, qui avait expliqué avoir trouvé un bébé à Wijnegem, dans la province d’Anvers, c’est via Facebook que la mère a confirmé qu’il s’agissait bien de son bébé : « Je ne vous dis pas comment je suis au paradis », explique Presila sur sa page. « Je vous remercie de tout coeur pour tout ce que vous avez fait pour moi et ma fille, je ne saurai jamais assez vous remercier. À toutes et à tous un gros bisou de notre part ».

Ci-dessous, le témoignage de la maman, soulagée, alors qu’elle attendait sa fille cette nuit.

Vendredi soir, le compagnon de la mère et le frère de celui-ci ont débarqué au camping de Pincemaille à Estinnes-au-Mont, où elle logeait. Le premier l’a frappée d’un coup de machette au visage et lui a enlevé l’enfant qu’elle avait dans les bras. Placés sous mandat d’arrêt ce week-end pour enlèvement de mineur et tentative de meurtre, les deux frères ont nié toute implication et ont refusé de dire où se trouvait le bébé.