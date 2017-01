Vœux de la zone de secours de Wallonie picarde: un bébé de deux ans

Ce lundi soir, les pompiers de la zone de secours de Wallonie picarde avaient rejoint en nombre l’hôtel de ville de Tournai afin d’assister à la remise des vœux de leur chef, Olivier Lowagie, et de leur président Paul-Olivier Delannois. Olivier Lowagie tout comme Paul-Olivier Delannois sont revenus sur les deux années d’existence de cette fameuse zone de secours.

« Deux années que nous vivons ensemble, deux années faites de hauts et de bas mais surtout d’avancées », a remarqué le chef de zone. « En deux ans, nous sommes intervenus 42.000 fois avec les ambulances et avons assuré 17.000 interventions pompiers ».

Olivier Lowagie ne sait pas si c’était mieux avant la zone, si tout était rose mais il est convaincu que tous les membres du conseil de zone, les agents opérationnels et administratifs sont les artisans du « ce sera bientôt mieux ». Quant à Paul-Olivier Delannois, il a d’abord souhaité aux pompiers d’avoir moins de boulot en 2017 qu’en 2016. « Vous êtes toujours présents quand il y a le feu, lorsque la météo est capricieuse, lorsque l’on doit faire appel à une ambulance. Bref, à chaque fois que l’être humain est en difficulté, il se trouve toujours un pompier pour être à ses côtés ».

En deux années, le bébé zone de secours a bien grandi. Même s’il y a encore à faire dans son éducation. « Notre bébé a deux ans mais pas encore toutes ses dents et chacun sait qu’une nouvelle dent, c’est toujours une épreuve à surmonter. Voici deux ans, le bébé ne semblait pas avoir de parents et était voué à un avenir sombre ».

Le président de la zone assume et veut bien être le père adoptif de ce bébé. « Cette zone a été longuement décriée mais je pense qu’il est temps de passer à autre chose. Ressasser systématiquement le passé n’est pas dans mes habitudes et si je veux bien assumer la fonction de père adoptif, ne comptez pas sur moi pour jouer le rôle du grand-père gâteux qui radote toujours la même chose ». Les pompiers semblent d’accord sur ce dernier point puisque dernièrement l’un d’entre eux disait qu’il était temps de tourner la page. « Je trouve que c’est une bonne résolution. Je propose donc, ensemble, de reprendre une page blanche et d’écrire notre propre histoire, en ayant comme ligne de conduite unique que nous sommes tous là pour protéger la population ».