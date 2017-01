Open d'Australie: David Goffin passe difficilement en cinq sets face au 208e joueur mondial, Flipkens, Wickmayer et Zanevska éliminées

David Goffin a eu toutes les peines du monde à franchir la première haie, mardi, à l’Open d’Australie, lors de son premier tour face au 208e joueur mondial, l’Américain Reilly Opelka. Il a fallu 5 sets et près de trois heures à la onzième tête de série du tournoi pour venir à bout de son jeune adversaire de 19 ans, issu des qualifications, et se qualifier pour le deuxième tour : 6-4 4-6 6-2 4-6 6-4.

Le numéro un belge, qui a remporté le tournoi-exhibition Kooyong Classic en prélude à cette première levée du Grand Chelem de la saison, rejoint au deuxième tour Steve Darcis (ATP 71), qui avait fait de même la veille en battant l’Australien Sam Groth (ATP 162).

.@David__Goffin saves a few crucial break points midway through the 5th set & prevails against a very valiant effort from #Opelka. #AusOpen pic.twitter.com/YCDNlfQOJe — Nick Leone (@TheTennisLion) 17 janvier 2017

Opelka était encore classé au-delà de la 800e place mondiale en août dernier, mais a explosé durant les derniers mois, atteignant notamment les demi-finales du tournoi ATP 250 d’Atlanta durant l’été, avant de remporter le tournoi Challenger de Charlottesville face à Ruben Bemelmans.

Le Liégeois, pour sa part, affrontera le Tchèque Radek Stepanek (ATP 102), 38 ans, au deuxième tour de l’Open d’Australie. Ce sera le deuxième duel entre Goffin, 26 ans, et l’expérimenté tchèque. En 2012, ils s’étaient rencontrés au premier tour de Roland Garros. Goffin l’avait emporté en cinq sets (6-2, 4-6, 2-6, 6-4 et 6-2). Stepanek est sorti des qualifications à Melbourne. Mardi, il a pris la mesure du Russe Dmitry Tursunov (ATP 408) en trois sets 6-2, 7-6 (7/1) et 6-3.

Wickmayer sortie en trois sets après un incroyable scénario

Yanina Wickmayer (WTA 60), la numéro un belge, a été sortie dès le premier tour de l’Open d’Australie mardi à l’issue d’un match fou. Alors qu’elle semblait se diriger vers une victoire sans encombre, pour son entrée en lice dans le premier tournoi du Grand Chelem de la saison, Wickmayer a subi un revirement complet de situation, au bénéfice de son adversaire, la Tchèque Lucie Safarova (WTA 61), ex-numéro 5 mondiale et finaliste de Roland Garros en 2015.

En premier match sur le court numéro 3, sous un soleil de plomb, la Flamande de 27 ans s’est inclinée sur le score de 6-3 6-7 (7/9) 1-6. Elle a remporté la première manche, puis a eu à 9 reprises l’occasion de s’adjuger la partie dans le second set. Mais c’est Safavora qui a finalement pris le dessus dans ce tie-break crucial, avant de rapidement plier le match.

(Photo : Belga/Patrick Hamilton)

Wickmayer avait comme meilleur résultat dans ce tournoi des huitièmes de finale en 2010 et 2015. Elle avait l’occasion de retrouver au tour suivant la jeune Suissesse Belinda Bencic (WTA 59) ou, surtout, l’Américaine Serena Williams (WTA 2), longtemps restée au sommet du ranking féminin ces dernières années avant d’être détrônée en septembre par l’Allemande Angelique Kerber. Malgré une petite blessure au poignet gauche, Wickmayer avait achevé sa préparation de début de saison avec une victoire au tournoi-exhibition Kooyong Classic.

Flipkens éliminée mais contente de son match face à la N.9 mondiale

Kirsten Flipkens (WTA 70) n’a pas réussi à forger l’exploit mardi au premier tour de l’Open d’Australie, contre la Britannique Johanna Konta (WTA 9). Dans la Margaret Court Arena, la petite Campinoise, 31 ans, s’est inclinée 7-5 et 6-2 contre la demi-finaliste de l’an dernier, non sans avoir réussi à la faire sérieusement douter dans le premier set. « Je suis parvenue à lui mener la vie dure et je suis contente de mon match », a-t-elle confié.

Kirsten Flipkens n’avait pas été gâtée avec ce premier tour contre Johanna Konta, mais elle a fait contre mauvaise fortune bon cœur. « Ce n’était pas le meilleur des tirages. Elle a pris beaucoup de confiance à la suite de sa victoire au tournoi de Sydney. Je suis contente du niveau que j’ai affiché. Je n’étais pas inférieure dans les échanges. Konta ne m’a pas balayée. Maintenant, contre une joueuse du Top 10, il faut essayer de saisir chaque occasion. Dans le premier set je suis revenue de 5-3 à 5-5 et puis sur cette balle de break, je mets cette volée dans le couloir. C’est le genre d’erreur qu’il ne faut pas commettre. »

(Photo : Belga/Patrick Hamilton)

Battue, Kirsten Flipkens n’était pas abattue. Arrivée aux antipodes avec une préparation réduite à sa plus simple expression en raison d’une blessure au poignet, la nº2 belge a pu constater qu’elle était encore capable de bien jouer au tennis. C’est de bon augure pour la suite de son année.

« Il ne faut pas oublier que mon dernier match remonte au tournoi WTA de Luxembourg. Je n’ai quasiment pas pu m’entraîner cet hiver. J’ai affronté Konjuh à Auckland et Niculescu à Hobart, qui ont toutes deux atteint la finale. Et ici, j’ai hérité de Konta, qui est considérée comme une outsider pour le titre. Même si je n’ai gagné qu’un match en trois semaines, je ne peux pas me plaindre. Je sais que si je suis physiquement bien, je peux ennuyer beaucoup de monde », conclut-elle.

La néo-Belge Maryna Zanevska éliminée

Repêchée en tant que ’lucky loser’, Maryna Zanevska a été éliminée par l’Américaine Jennifer Brady (WTA 116), issue des qualifications, au 1er tour de l’Open d’Australie. Zanevska, 122e joueuse mondiale, s’est inclinée en deux sets, 6-3, 6-2, après 1h12 de match.

C’était le premier duel entre les deux joueuses, toutes deux passées par les qualifications à Melbourne. Zanevska avait été battue 6-4, 6-3 par l’Allemande Mona Barthel (WTA 150) samedi dans le 3e et dernier tour des qualifications.

(Photo : Belga/Patrick Hamilton)

Première sur la liste des repêchées, elle a finalement pu disputer le premier tour du tableau principal. C’est la deuxième participation de Zanevska, 23 ans, à l’Open d’Australie, la première sous le drapeau belge. L’an passé, elle avait également été éliminée au premier tour, par l’Espagnole Lara Arruabarrena.

Au tour suivant, Brady affrontera la Britannique Heather Watson (WTA 81), qui a battu l’Australienne Samantha Stosur, 21e joueuse mondiale, en trois sets (6-3, 3-6, 6-0).