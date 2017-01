Mouscron: un couple renversé par une voiture, l'homme de 74 ans est dans un état critique

Un grave accident s’est produit lundi soir, peu avant 19h, dans la chaussée d’Aelbeke. Un couple a été percuté par une voiture alors qu’il traversait sur un passage pour piétons. Pour la police, le conducteur ne roulait pas trop vite et n’était pas sous l’emprise de l’alcool. Il aurait vu sur un tard les deux personnes qui traversaient. L’homme, âgé de 74 ans, est dans un état critique.

Le couple traversait sur le passage sur piétons situé au niveau du carrefour entre la chaussée d’Aelbeke et la sortie de la route Express, en face d’une boulangerie. Le conducteur du véhicule n’aurait vu le couple que tardivement. « Il n’était pas sous l’emprise de l’alcool et ne roulait pas trop vite », précise Christine Noterdeam, porte-parole de la police de Mouscron. L’homme a été grièvement blessé au niveau de la tête. Il a été emmené à l’hôpital de Courtrai. « C’est un homme de 74 ans. Il est toujours dans un état plus que critique ». Quant à la dame, elle a pu ressortir de l’hôpital.