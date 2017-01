Herseaux: le couple a bien profité de la vieille dame riche

Q.M.

Lundi après-midi, un couple d’Herseautois était présent devant la barre du tribunal correctionnel de Tournai. Les faits reprochés au couple sont simples : on les soupçonne d’avoir subtilisé de l’argent à une vieille dame en faisant usage de sa carte bancaire. Un retrait d’argent de 15.000 euros et aussi sept virements bancaires de 5.000 euros ont été effectués en un peu plus de deux mois au début de l’année 2014.