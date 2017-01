Un trafic interrompu sur le quai des Salines de Tournai

Le 1 er octobre 2014, c’est la brigade canine qui procède à son interpellation, le long de l’Escaut. « Les policiers trouvent sur lui, outre deux sachets de marijuana, une balance de précision, une somme de 140 € et un téléphone portable », rapporte le substitut du Procureur, devant le tribunal correctionnel.

Le jeune homme qui vit à Froyennes chez ses parents était apparemment « bien connu » du milieu à l’époque : « Un de ses clients admet qu’il le voyait souvent circuler à vélo en ville et qu’il l’avait déjà vu en possession d’un pacson de 20 centimètres sur 20, donc pas les petites quantités que monsieur prétend vendre », ajoute le substitut. Pour lui, il s’agit d’un trafic plus conséquent qui devrait valoir à Jérôme, un an de prison avec sursis, d’autant qu’il a vendu des produits stupéfiants à des mineurs, une circonstance aggravante.

Si ce n’est qu’un an et demi se sont écoulés depuis son arrestation sur les quais, c’est ce que plaide l’avocate de Jérôme : « Il vendait surtout pour financer sa propre consommation. Mais surtout, il a beaucoup changé depuis », précise-t-elle à la barre. Jérôme rêve de partir quelques mois en Australie pour compléter son curriculum vitae, il ne consommerait plus que très occasionnellement (une à deux fois par mois assure son avocate) et il s’apprête à passer son permis de conduire, justement afin de décrocher un job. Elle réclame, quant à elle, l’indulgence du tribunal et une suspension du prononcé. Le jugement sera prononcé le 14 février.