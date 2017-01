Comines-Warneton: le Centre de lecture publique fermé du 19 au 24 janvier finalement

Début du mois, nous vous signalions que la bibliothèque, la médiathèque et la ludothèque de Comines-Warneton allaient être fermées au public pour cause de travaux, entre le jeudi 12 et le mardi 17 janvier 2017.

Ces fameux travaux n’ont pourtant pas été réalisés !

Comme nous pouvons le lire sur le site Internet de la ville de Comines-Warneton, les travaux en question ont été reportés. Le centre de lecture publique établi dans la rue de la Procession, à Comines, sera donc plutôt fermé dès ce jeudi 19 et jusqu’au mardi 24 janvier inclus.

Plus d’infos directement à la bibliothèque, au 056/55.49.58.