Mouscron: la 12e journée de «Fasarmo» a été remise

Si le temps n’était finalement pas aussi catastrophique qu’annoncé, les prévisions météorologiques prévoyaient un week-end « à ne pas mettre un footballeur dehors » et le comité de la « Fasarmo » a préféré ne pas prendre de risque, annonçant la remise générale de la 12 e journée de championnat dès ce vendredi matin.

Si les conditions météorologiques le permettent, la compétition reprend dès le week-end prochain, avec notamment un duel au sommet dimanche matin entre les Hurlurons et la Juventa Kitch, qui avaient terminé la défunte saison aux deux premières places et qui occupent actuellement le deuxième et le troisième rang au classement.

Les leaders actuels de l’Etoile Noire ne manqueront pas de s’intéresser au résultat de cette tête d’affiche.