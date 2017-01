Excel : pas de procès cette année et 4,6 millions réclamés

Le procès des finances occultes de l’Excelsior de Mouscron n’aura probablement pas lieu cette année. Mardi après-midi, le tribunal correctionnel a mis en place un calendrier et une date relais a été fixée au 5 décembre prochain. Les avocats estiment qu’il faudra plusieurs heures pour plaider cette affaire et donc il sera difficile de fixer un procès entre cette date et les vacances judiciaires.

Dans cette affaire, seuls l’ancien président ad interim du club, Francis D’Haese, et l’ancien comptable Thierry Cnockaert, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel. Selon le ministère public, l’affaire s’est pourtant dégonflée car il ne resterait plus que des préventions dans deux ou trois cartons sur les quinze qui se trouvent au greffe. L’ASBL Royal Excelsior de Mouscron est également citée comme personne morale mais aussi comme partie civile. Toujours en liquidation, elle sera représentée par Me André-Marie Verplaetse et Me Geert De Mets.

Philippe Dufermont s’est constitué partie civile au procès. L’homme d’affaires qui avait repris le club réclamerait une somme de 4,6 millions d’euros dans cette affaire. Mardi, il n’était pas présent à l’audience et ses avocats bruxellois non plus. «C’est étrange d’autant que les parties civiles se sont battues devant la chambre des mises en accusation pour avoir un débat devant le tribunal correctionnel», constate le substitut du procureur du roi.

Par contre, les avocats de Francis D’Haese et de Thierry Cnockaert étaient présents à l’audience. «Mon client aura des choses à dire», a indiqué M. Leclercq, avocat de l’ancien comptable.

L’ombre de Jean-Pierre Detremmerie planera sur cette affaire. Celui qui fut bourgmestre de Mouscron, président de l’Excelsior et de l’IEG, avait été inculpé en 2011 pour faux, usage de faux et abus de biens sociaux. En février 2015, il avait bénéficié d’un non-lieu mais il ne l’a jamais su car, la veille du prononcé, il avait mis fin à ses jours.

En mars 2007, une série de perquisitions avaient été lancées au stade de football, à l’Hôtel de Ville, dans les bureaux de l’Intercommunale IEG mais aussi dans le domicile privé de plusieurs personnes impliquées dans les trois institutions.

Les avocats des parties civiles déposeront leurs conclusions pour le 30 avril et seront imités par les avocats de la défense le 1er septembre. Des répliques auront lieu les 1er octobre et 1er novembre. Le 5 décembre, le tribunal verra où en sont les choses et décidera ou non de bloquer une audience.

Le délai de prescription de dix ans sera dépassé.