Affaire Publifin - Les administrateurs privés de Nethys lancent un cri d'alarme: "Cessez ce bashing, 3000 emplois sont en jeu en Wallonie et à Bruxelles!"

Sur les 12 administrateurs du groupe Nethys, la société qui gère les marques VOO, Resa, L’Avenir…, trois sont issus du secteur privé.

Il y a Philippe Delaunois qui est l’ancien patron de Cockerill-Sambre, Pierre Meyers de CMI et Diego Aquilina de l’assureur L’Intégrale. Tant que l’affaire Publifin se limitait au holding propriétaire Publifin, ils sont restés discrets. Mais aujourd’hui, ils lancent un cri d’alarme. « Ce bashing qui dure depuis plusieurs semaines sur Publifin atteint maintenant Nethys avec l’attaque sur Claude Parmentier. Et certaines prises de position politique visent à désengager le politique de Nethys et le vendre au privé. C’est ce qui nous pousse à réagir. »

À la veille d’une séance du Parlement wallon consacrée demain à l’affaire Publifin, ils tiennent à rappeler que Nethys, « c’est 3000 emplois directs en Région wallonne et bruxelloise, et certainement 1000 indirects. Un milliard de chiffre d’affaires l’an dernier et 70 millions d’intérêts nets après impôts. Sur les deux dernières années, nous avons créé 700 emplois, repris l’assureur L’Intégrale, lancé des éoliennes offshore, racheté plusieurs journaux et levé récemment 500 millions d’euros pour de nouveaux projets. »

Pour eux, Claude Parmentier mérite tout à fait son traitement d’administrateur.« Il a participé à 90 % des réunions. C’est un sage et il nous a beaucoup aidé. Et c’est malhonnête de donner ce chiffre de 150.000 € comme si c’était sur un an. Alors que c’est pour trois ans ! » En fait, il s’agit de 43.000 € par an bruts pour participer à une vingtaine de réunions au minimum, toutes de haute technicité.

Et sur les visées de certains partis qui voudraient que le politique se désengage de ce secteur. « C’est vraiment jeter le bébé avec l’eau du bain. Quand vous connaissez la difficulté de créer des emplois en Wallonie, c’est totalement irresponsable. »

En effet, si jamais Nethys est vendu à un groupe étranger, il y a fort à parier que les emplois y voleront aussi…