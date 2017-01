Wallonie picarde: annoncez la naissance de votre bébé dans Nord Eclair

La naissance d’un enfant, c’est un moment merveilleux pour tous les parents et ils ont généralement envie de le partager avec le monde entier! Nord Éclair vous donne la possibilité de faire découvrir la jolie p’tite bouille de votre bébé.

Vous venez d’être parents et vous avez envie de partager gratuitement votre bonheur avec tous nos lecteurs? N’hésitez pas, à votre demande, nous pouvons aller vous photographier avec votre petit garçon ou votre petite fille à la maternité de Tournai ou d’Ath. Il suffit pour cela de nous appeler au 069/888.068. Si vous êtes rentrés à la maison, appelez-nous au 069/888.068, nous irons chez vous photographier bébé dans vos bras. Si vous voulez prendre la photo vous-même ou demander à parrain, marraine, papy ou mamie de le faire, pas de problème, il vous suffit de nous envoyer par mail la photo du bébé dans vos bras. Envoyez à phototournai.nordeclair@sudpresse.be pour l’édition de Tournai ou à sarah.libbrecht@sudpresse.be pour l’édition de Mouscron. Indiquez le nom et le prénom du bébé, sa date et le lieu de naissance, son domicile ainsi que quelques informations sur les parents (nom, prénom, profession) ou un petit commentaire propre.

La rubrique est destinée aux enfants de moins de deux mois.