Le SIEP de Mouscron a déménagé et s'est installé dans la rue de Tourcoing

Si vous souhaitez de l’aide ou des informations sur les emplois, les formations, les études, etc. c’est désormais dans la rue de Tourcoing que vous pourrez trouver le SIEP. Le Service d’Information sur les Études et Professions a, en effet, quitté son local de la Rénovation Urbaine pour s’installer, depuis ce lundi, dans la rue de Tourcoing, entre la brasserie de l’Ours et l’agence de voyages Zen Travel. « Nous aurons davantage d’espace dans nos nouveaux locaux », commente d’emblée Mina De Filippo, la responsable du SIEP Mouscron. « Nous avons engagé une personne à mi-temps en octobre. Nous avons donc travaillé durant trois mois à 3 dans nos bureaux de la Rénovation Urbaine. Mais nous n’avions pas assez de place. Ça devenait trop compliqué. »

L’article complet est à lire dans Nord Eclair Mouscron de ce mercredi 18 janvier ou dès maintenant dans notre édition digitale :