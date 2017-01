Une pétition de 5.500 signatures remise à Carlo Di Antonio pour le bien-être animal

Le dossier avait été porté devant la justice, mais classé sans suite à deux reprises. Le ministre a pris connaissance de l’enjeu de cette pétition et l’utilisera pour faire avancer les textes législatifs sur la question des sanctions liées à la maltraitance animale.

Le chien avait été laissé à l’abandon et ne faisait plus que la moitié de son poids au moment où il a été retrouvé. L’ancien propriétaire avait été poursuivi pour maltraitance animale, mais les faits avaient été classés «sans suite» à deux reprises. Aujourd’hui, l’asbl dénonce une justice «trop laxiste» et souhaite que les dossiers de ce type soient plus sévèrement sanctionnés. En quelques semaines, la pétition a récolté plus de 5.500 signatures grâce notamment à des actions sur le terrain menées par des bénévoles.

«Cette pétition nous permet de mesurer l’importance du phénomène et d’essayer de faire avancer les textes de loi», a déclaré Carlo Di Antonio qui précise tout de même qu’il n’a pas signé la pétition.

Pour l’association, il s’agit surtout d’un acte symbolique. «Ça fait du bien de se sentir soutenu par notre ministre», a expliqué Jean-Michel Stasse, président de l’asbl Wolf Eyes. Outre dénoncer le laxisme judiciaire, l’asbl souhaite que la loi favorise les dépôts de plaintes pour les acteurs de terrain.

Actuellement, les dispositions pénales en cas de maltraitance animale prévoient entre huit jours et trois ans de prison ainsi qu’une amende pouvant aller jusqu’à un million d’euros. «Je pense que la loi pourrait prévoir un texte plus précis notamment en cas de récidive, mais nous travaillons actuellement sur la question», a rappelé le ministre.

L’affaire de «Bruni le labrador» est portée devant le tribunal correctionnel de Huy le 18 janvier. Une action menée par plusieurs associations de défense des animaux est par ailleurs prévue ce jour-là à 8h30 devant le tribunal.