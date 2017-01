Warneton: action syndicale à l'entreprise Clarebout Potatoes

« En 2014, notre régionale FGTB-HORVAL Wapi a tenté de rencontrer à plusieurs reprises la direction. Cette dernière n’a jamais répondu aux courriers, ignorant totalement les structures syndicales wallonnes sous prétexte qu’il avait déjà un interlocuteur syndical en Flandre. La direction a à nouveau été réinterpellée; il lui a été expliqué les structure de concertation au sein de la FGTB-HORVAL; il a été réexpliqué à l'entreprise que chaque régionale est responsable de toutes les entreprises qui sont situées sur son territoire. Pas de réponse, aucun contact, l'entreprise a totalement ignoré la structure syndicale wallonne. En Octobre 2016, la FGTB-HORVAL a introduit une seule délégation pour les deux sites avec des délégués compétents pour le site sur lequel il sont occupés; cette délégation est introduite par la FGTB & l'ABVV . Les deux délégués présentés par la Flandre sont acceptés, le délégué présenté par la Wallonie est refusé sous des prétextes falacieux. Ce qui nous apparait clair maintenant c’est que cet employeur refuse toute discussion avec une organisation syndicale wallonne. Ce qui est inacceptable et ne sera pas toléré. Si nous acceptons la situation chez Clarebout demain, nous risquons de nous retrouver avec des entreprises flamandes, venant développer une partie de leurs activités en Wallonie avec des subsides wallons mais avec sous prétexte de siège social en Flandre refuserait la concertation avec des représentants wallons », explique Marie-Line Colin, secrétaire régionale de la FGTB-Horval Wapi dans un communiqué.

La direction a également réagi par communiqué à l’action syndicale. « Ce matin, le Groupe Clarebout a été confronté à un blocage de son site à Warneton par des délégués syndicaux externes. L’action est menée par le syndicat socialiste francophone FGTB. Le conflit est dû à une lutte de pouvoir entre des secrétaires syndicaux régionaux. Clarebout déplore être impliqué dans un dossier symbolique. Comme entreprise, nous souhaitons insister sur le fait que la relation entre la direction et la délégation syndicale élue au sein du Groupe Clarebout est excellente. Les entreprises de Clarebout Groep forment techniquement une seule unité d’entreprise, ce qui signifie qu’il y a une délégation syndicale globale pour tous les sites ensemble. Aussi bien au Comité d’entreprise qu’au Comité de Prévention et de Protection au Travail, qu’au Fonctionnement Délégation Syndicale les contacts avec les délégués syndicaux de toutes les tendances se déroulent dans la meilleure entente. La paie sociale règne donc dans l’entreprise. Apparemment, la direction régionale de la FGTB n’est pas d’accord avec la représentation syndicale élue, pourtant votée par des élections sociales par les collaborateurs de Clarebout, et entame une action qui est contre l’esprit de bonne collaboration », précise Björn Crul, porte-parole Groupe Clarebout.

Nous reviendrons en détail dans notre édition digitale et notre édition papier sur cette action syndicale.