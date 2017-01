Ramdam: avec Noces, Stephan Streker a frappé où il fallait

Quand on évoque le nom de Stefan Streker, on pense directement à son rôle de consultant au sein des différents programmes de foot que propose la RTBF. Pourtant, Stephan Streker n’est pas qu’un consultant foot, c’est avant tout un cinéaste qui fait partie de la génération dorée du cinéma belge. Il était au Tournai Ramdam Festival ce mardi.

Amoureux de cinéma et de football, Stephan Streker reconnaît « qu’il a beaucoup de chance de pratiquer deux métiers qui me passionnent ». Avant d’être consultant sur la RTBF, Stephan Streker avait déjà deux pieds dans le monde du cinéma. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’il est devenu journaliste. Son but, c’était de rencontrer les gens qu’il admire le plus au monde, les cinéastes.

Pas étonnant, dès lors, de le retrouver avec la casquette de réalisateur au Tournai Ramdam Festival. Son troisième long-métrage ‘Noces’ était projeté hier dans les salles d’Imagix. Ce film qui raconte l’histoire d’une Belgo-pakistanaise, Zahira, à qui sa famille impose un mariage traditionnel et qui est inspiré d’une histoire vraie, (NDLR un fait divers de 2007 à Charleroi). Il n’aurait d’ailleurs jamais vu le jour sans une rencontre.

« Quand j’ai eu connaissance de ce fait divers, je n’ai pas eu envie d’en faire un film. Ça ne m’intéressait pas. Pourtant tout a changé en un jour, quand j’ai rencontré le frère de celle qui a inspiré Zahira dans ‘Noces’ ».

Les festivaliers ont applaudi le cinéaste belge. Lors du débat, ceux-ci ont félicité à de nombreuses reprises Stephan Streker pour la qualité de son film. « M. Streker, vous avez donné le coup de poing qu’il fallait », pouvait-on notamment entendre dans la salle.

« La fin du film est très dure. Mais je ne voulais pas faire une histoire avec un bon qui était entouré de méchants », expliquait Streker.

Pour réaliser ‘Noces’, Stephan Streker s’est plongé dans une culture belgo-pakistanaise qu’il ne connaissait pas. « Je ne voulais pas commettre d’erreur. D’ailleurs, tout au long du tournage, il y avait une Pakistanaise pour rectifier les éventuelles imperfections ».

Dérangeant, interpellant, ‘Noces’ avait indéniablement sa place dans la septième édition du Ramdam, tout comme la présence de son réalisateur qui en tant que consultant dérange autant qu’il plaît.

Enfin, pour ceux qui auraient envie de voir ‘Noces’, il sera encore à l’affiche du Ramdam ce samedi à 9h et ce dimanche à 19h.