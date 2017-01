Tournai: «Obélix» a rapporté 55.000 euros

Rédaction en ligne

Comment bien gagner sa vie en peu de temps et en ne foutant pas grand-chose finalement puisqu’il suffit de traverser la frontière avec quelques grammes et de cocaïne ? En deux ans, le réseau Obélix a rapporté près de 55.000 euros, dont 40.098,20 euros pour le seul Obélix, chef de réseau qui s’appelle en réalité Selim N. et qui a écopé de quatre ans de prison ferme, lundi, par le tribunal correctionnel.