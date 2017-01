Comines-Warneton: plusieurs travaux routiers dans l'entité

Le RAVeL en toute sécurité : bonne nouvelle pour les usagers du réseau RAVeL de Comines-Warneton ! Cyclistes, promeneurs, sportifs et écoliers seront en effet ravis d’apprendre que deux tronçons cominois du RAVeL sont désormais équipés d’un éclairage LED, ce qui permet une circulation en toute sécurité à la tombée de la nuit.

Pas de retard pour la N336 : les travaux concernant la chaussée d’Ypres (ou N336) à Warneton ont été terminés en temps et en heure. Vous l’avez lu dans nos colonnes, la chaussée a été rénovée et la circulation a été rétablie au lieu-dit des « Quatre Rois » depuis la mi-décembre. Le SPW (ou Service public de Wallonie) doit entamer la deuxième phase des travaux ce mois-ci, avec cette fois une circulation alternée (en demi-chaussée) et régulée par des feux.

Plusieurs autres travaux routiers ont également été repris dans la liste. Ils concernent des travaux qui doivent être effectués rue d’Armentières, rue du Gheer, rue du Progrès, avenue Philippe de Commynes, chaussée de Lille, chaussée de Ten Brielen et rue de Lille.

