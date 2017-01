Open d'Australie: Steve Darcis qualifié de "très dangereux" par son futur adversaire

Dans la Hisense Arena, le Transalpin est parvenu à terrasser le héros Nick Kyrgios (ATP 13), 1-6, 6-7 (1-7), 6-4, 6-2, et 10-8, au terme d’un combat épique de 3h08, où il sauva une balle de match à 8-7 au cinquième set.

« Ce n’était pas évident avec cette ambiance électrique, un public tout acquis à sa cause, mais j’aime jouer sur les grands courts », raconta-t-il. « Le fait de disputer la Coupe Davis aide également à gérer ce type de situation. Il y a deux ans, c’est moi qui menais deux sets à rien et il était parvenu à renverser la vapeur. Alors, je me suis dit pourquoi pas ? J’ai servi pour le gain de la rencontre, mais il est revenu, puis il a hérité d’une balle de match, que j’ai écartée d’un grand coup droit long de ligne. Peut-être que c’était ma destinée », sourit-il.

Du coup, c’est lui qui rencontrera Steve Darcis, vendredi, pour une place en huitième de finale à Melbourne. « Il s’agit d’une bonne opportunité pour tous les deux. Nous avons le même âge. Nous nous connaissons depuis longtemps », expliqua-t-il. « Steve est toujours un joueur très dangereux. Il a une très bonne main. Il a bien terminé la saison dernière. Il est très complet. J’aurai tout intérêt à commencer le match mieux qu’aujourd’hui. J’espère que j’aurai bien récupéré », conclut-il.