Le bourgmestre de Ganshoren, Hervé Gillard, est décédé

Un collège se réunira ce jeudi à 9h pour décider de l’hommage que la commune mettra en place.

Le président du MR Olivier Chastel, a fait part de sa tristesse par voie de communiqué. « Pendant plusieurs mois, Hervé Gillard s’est battu avec courage contre la maladie. Sa disparition précoce est une tragédie. Je présente mes sincères condoléances à sa famille et j’ai une pensée particulière pour ses enfants ».

Licencié en Sciences économiques et titulaire d’un DEA en économie, Hervé Gillard a débuté son parcours politique en travaillant dans des cabinets ministériels. Premier échevin de Ganshoren entre 2000 et 2006, il en devient le bourgmestre en 2012. Il a consacré deux ouvrages à sa commune, qu’il aimait : « Ganshoren un passé plein d’avenir » et « Il était une fois dans le Nord-Ouest de Bruxelles ».

« Hervé Gillard était profondément libéral. Il était féru d’histoire, passionné par la lecture des penseurs libéraux. Dans sa commune, il a œuvré en faveur du dialogue interculturel, qui, pour lui, passait par le renforcement la connaissance de l’Autre et de sa culture, tout en préservant nos valeurs. Très attaché à la liberté de culte, il défendait la liberté de chacun de croire ou de ne pas croire. C’est ce souvenir que les élus et les militants du MR de Ganshoren garderont de lui », a encore déclaré Olivier Chastel.