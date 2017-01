Mouscron: Des activités hors du commun pour les «sorties d'un jour»

Si vous avez toujours rêvé de vous initier au golf ou à la plongée, mais que vous n’avez jamais osé franchir le pas, voilà peut-être l’occasion rêvée.

Les « sorties d’un jour » proposées depuis 2008 par le service des Sports de Mouscron permettent en effet de découvrir des activités inhabituelles, pour un prix très abordable. « L’idée est vraiment de permettre aux Mouscronnois, jeunes ou moins jeunes, de pouvoir prendre part à une activité à laquelle ils ne sont pas habitués, le plus souvent en dehors de la ville », explique Kathy Valcke, échevine des Sports. « L’avantage, c’est que les participants ne doivent penser à rien. Une fois inscrits, ils doivent juste venir au lieu de rendez-vous et nous nous occupons du transport en bus, de l’entrée aux différents endroits, de l’encadrement par nos animateurs, etc. »

