Le politologue de l'ULg persiste: "Le PS à Liège, c'est Stéphane Moreau et pas l'inverse!"

Ancien politologue de l’Université de Liège, François Gemenne est actuellement chargé de cours à Sciences Politiques Paris. Il nous a confirmé les propos qu’il a tenus hier en parlant de « système mafieux » pour Publifin et Nethys.

Mais en déclarant que tout le système est pourri, n’accentuez-vous pas vous-même le phénomène ? « Il faut pouvoir désigner les choses clairement. On ne peut pas se contenter de la démission de lampistes. C’est le système même, établi par Stéphane Moreau et André Gilles, pour accroître leur empire à tous les domaines de la vie liégeoise (eau, gaz, TV, journaux…) qui est en cause. »

Mais ces deux hommes n’ont tout de même pas pu l’établir seuls, sans l’aval de leur parti ? « Soyons clairs. Le PS à Liège, c’est Stéphane Moreau et pas l’inverse. Demeyer et Marcourt sont le doigt sur la couture du pantalon. Et au CDH liégeois, c’est pareil, le parti c’est Dominique Drion. Quant aux MR, il est dans l’opposition, comme Écolo, et il n’y a que des seconds couteaux qui ont été arrosés pour entrer dans la danse. »

Devant ces propos à sens unique, sans un mot sur les 3000 personnes occupées chez Nethys et les belles dividendes versées chaque année aux 76 communes actionnaires, le comité de direction a décidé de déposer plainte au pénal. Ce sont des accusations lancées à l’emporte-pièce, sans aucune preuve pour les étayer.

