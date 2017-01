Dottignies : un pop-up resto signé David Selen

David Selen, chef notoire de la région, profite du temps dont il dispose entre la fermeture de son dernier restaurant à Bissegem et l’ouverture du prochain à Waregem, pour proposer une série de soirées-événements thématiques.

Le nom de David Selen rime, pour les gourmets, avec délice et beauté. Ses assiettes, de saison, changeantes, guidées par l’inspiration du moment, sont fines et savoureuses et présentées de manière à en faire chaque fois de petites œuvres d’art. Il n’y a qu’à jeter un œil aux sites Internet de notation des restaurants pour s’apercevoir de la popularité qu’a gagné, au fil des ans, le chef restaurateur. Lui qui avait ouvert une adresse à Bissegem, en 2009, a rendu son tablier le 31 décembre dernier...

