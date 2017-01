Tournai: 50 photos qui dérangent

Michel Gransard expose 50 clichés argentiques qui dérangent... pris à Tournai et Brunehaut.

« Dans notre vie quotidienne, beaucoup de choses peuvent nous déranger », confesse Michel Gransard, qui signe cette exposition de 50 photos « En dérangements », présentée à Imagix jusqu’au mardi 24 janvier. « Et dans notre environnement immédiat, les dérangements sont aussi nombreux que variés, forts ou légers, déroutants ou imperceptibles ». Pendant un an, il s’est amusé à traquer ces petits et grands dérangements du quotidien : une camionnette taguée qui fait écho aux statues du pont-à-ponts, la collection de crucifix exposée dans la vitrine d’un voisin (rue de la Triperie), les langues de vipère du carnaval qui tapissent l’hôtel de ville de leurs affichettes…

