A Davos avec son célèbre mari, Amal Clooney n'est pas passée inaperçue auprès des photographes...

Actuellement en Suisse, Amal et George Clooney ne sont pas passés inaperçus au Forum Économique Mondial de Davos. La femme de l’acteur américain, avocate spécialiste en droit international, a notamment été honorée lors d’un dîner.

Amal et George Clooney.

Mais la Britannique d’origine libanaise est aussi l’objet de rumeurs de plus en plus insistantes… Amal Clooney, 38 ans, serait en effet enceinte de jumeaux, un garçon et une fille selon certains médias anglo-saxons.

Pour elle comme pour son célèbre mari, 55 ans, il s’agirait de leurs premiers enfants.

(Dans cet ensemble floral, Amal laisse deviner des rondeurs de futures maman - Source capture d’écran Daily Mail)