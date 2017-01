Fibromyalgie: les patients plongés en pleine détresse suite à la réforme !

A l’instar de bon nombre de personnes atteintes de fibromyalgie ou de fatigue chronique, Annie a besoin d’une séance de kiné chaque semaine. Suite à la mesure, en vigueur depuis ce 1er janvier 2017, de déremboursement partiel des séances, elle n’a plus droit qu’à 18 visites « fibro » chez le kiné cette année… et jusqu’à la fin de sa vie ! Au lieu de 60 séances par an jusqu’à présent. « Comment allons-nous tenir le coup ? », s’angoisse Annie.

« Toute petite déjà, je souffrais. « Maman, j’ai mal au cou… J’ai mal aux jambes… » Elle me répondait que c’était « parce que je grandissais »… Mes douleurs chroniques ont toujours été mises sur le compte de la croissance », se souvient Annie Michaux, qui aura 58 ans le mois prochain. Ce n’est qu’en 1998 que cette dame de Spy (Jemeppe-sur-Sambre) découvre le nom de sa maladie : la fibromyalgie.

Après un long parcours du combattant qui l’a vue subir examen sur examen, marcher avec une béquille et porter une minerve - voire supporter des humiliations, notamment du corps médical comme ce « Oh vous, les fibros, y en a plein le c… » -, Annie pensait avoir trouvé un certain répit dans la gestion quotidienne de sa maladie grâce à des séances de kiné RPG (Rééducation Posturale Globale).

Mais voilà, en décembre dernier, la ministre fédérale de la Santé Maggie De Block annonçait une réforme du remboursement des séances de kinésithérapie pour les patients souffrant de fibromyalgie ou de fatigue chronique. Réforme désormais entrée en vigueur suite à la publication de l’Arrêté royal. Pour Annie, comme pour des centaines de milliers d’autres Belges, la mesure est tombée tel un couperet. Comment survivre en ayant seulement droit à 18 séances de kiné une fois dans sa vie alors que, paradoxalement, on souffre d’un mal ad vitam aeternam ? « Imagine-t-on qu’on va chez le kiné pour des massages ? Mais non ! Si on veut se faire masser, on va chez l’esthéticienne et, de toute façon, on ne supporte pas les massages, ça fait trop mal ! », objecte Annie.

Une arme à double tranchant

En arrêt-maladie depuis 1998 – « Ne plus travailler, ne plus avoir de contacts sociaux, ce fut un drame », souligne-t-elle -, Annie avait réussi à +/- gérer sa douleur grâce à la rééducation par la kiné, « une aide réelle ». « J’ai même arrêté les antidouleurs, qui avaient fini par me causer une cirrhose médicamenteuse », poursuit notre interlocutrice. « Je ne comprends pas la réforme de Maggie De Block, c’est une arme à double tranchant : avec moins de kiné, on va manger davantage de médicaments, certains ne sauront pas retravailler : où va-t-on faire des économies ? » Et d’ajouter : « Quand je me lève le matin, je dois d’abord faire des étirements dans mon lit ; le temps de m’apprêter, m’habiller, déjeuner… A midi, c’est comme si ma journée était faite ! Et encore, j’ai la chance d’être bien soutenue et entourée. Mais les autres ? Je me fais beaucoup de souci pour l’avenir, pour tous les nouveaux patients qui vont avoir le diagnostic de fibromyalgie et si peu de kiné quand je vois mon propre parcours... C’est un retour en arrière, à la discrimination vécue dans les années 90, alors que nous avions la sensation d’avoir été reconnus grâce aux 60 séances remboursées. On nous prend à nouveau pour des affabulateurs, des tricheurs… »

A raison de 45€ la séance de kiné, Annie ne pourra pas continuer sans remboursement. « J’ai 1.000€ par mois, ce n’est pas possible... Comment va-t-on tenir le coup ? » Une détresse sans réponse pour le moment…

Cécile Vrayenne