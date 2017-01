Mouscron: «Évoquer les enjeux avant les décisions»

« Je vois que des débats ont lieu dans d’autres communes à ce sujet, parfois même très âpres de la part aussi du bourgmestre ou des collèges », a commencé Luc Tiberghien, conseiller communal Ecolo. « Je ne veux pas qu’on en arrive là mais nous n’avons jamais eu de retours suite à des réunions, de commissions ou une présentation au conseil alors que ça se fait autre part. Je pense que les mesures prises ne sont pas sans conséquence pour nous et notre région. »

Le conseiller communal de l’opposition est revenu sur les projets de la zone de secours. « On parle d’une construction d’une nouvelle caserne et des démarches urbanistiques ont déjà été entamées. Est-ce la caserne à Evregnies est une bonne idée ? Que vont devenir les casernes de Mouscron et de Dottignies ? Je trouve qu’il y a toute une série d’enjeux qui sont très importants par rapport à la zone de secours. Dans notre commune, un des trois plus importantes de la zone couverte, nous n’avons jamais de débat, jamais d’infos. C’est aussi important que la zone de police. Pour cette dernière, nous avons régulièrement des débats mais pas pour la zone de secours. Je voudrai vous demander que ça puisse se faire, en séance publique. »

Alfred Gadenne, le bourgmestre de Mouscron, est aussi le vice-président de la zone de secours. « Chaque ordre du jour est affiché dans les valves communales. Le projet d’Evregnies est encore très loin d’arriver. Il y aura une commission où on débattra de l’avenir de la caserne de Dottignies. La caserne de Mouscron ne sera pas supprimée. On reviendra en temps voulu avec le projet », a détaillé le bourgmestre. « Je pense qu’on peut quand même avoir un débat de fond avec les acteurs de la zone de secours, comme le président ou le chef de zone, en mettant les enjeux sur la table. On peut aussi parler humain, des hommes, du personnel. Il y a beaucoup d’enjeux et ne pas avoir de débat du tout, si ce n’est que d’attendre les décisions », demande Luc Tiberghien. « On fera un débat sur les pompiers », a promis Alfred Gadenne.