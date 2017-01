Rebondissement: Philippe Roufflaer, accusé d'avoir assassiné ses deux filles à Soumagne, est libre à cause d'une erreur dans le mandat d'arrêt

Philippe Roufflaer, le quadragénaire de Soumagne inculpé d’avoir assassiné ses deux petites filles il y a 3 semaines, sera libéré cet après-midi : Me Renaud Molders-Pierre, son conseil, avait soulevé une irrégularité dans son mandat d’arrêt, que la chambre des mises en accusation a reconnue.

Philippe Roufflaer, le père de Loana et Naora, est accusé d’avoir tué ses deux filles.

Les faits datent du 30 décembre dernier. Les deux petites filles avaient été découvertes sans vie par les pompiers intervenus dans la maison familiale de Soumagne. Leur père était quant à lui inanimé et avait été emmené à la Citadelle, où il avait repris conscience le 1er janvier. Les enquêteurs lui avaient alors signifié son mandat d’arrêt à 14h ; dans ce cas, le juge d’instruction avait 24 h pour confirmer le mandat d’arrêt. C’est le 2 janvier à 14h45 que cela a été fait. On ne peut prononcer un mandat d’arrêt qu’une seule fois pour les mêmes faits : puisque celui-ci est non valable, Philippe Roufflaer retrouve la liberté pour longtemps, jusqu’à l’éventuelle peine de prison dont il peut écoper à l’issue de la procédure judiciaire.

« On ne parle pas ici du fond du dossier, sur lequel il y aura beaucoup de choses à dire », explique Me Molders-Pierre (photo).

« Mais ma mission est notamment de veiller à ce que l’on respecte le droit dans le cadre de la procédure mise à charge de mon client, quelle que soit la gravité des faits qui lui sont reprochés. Ici, elle était caduque : il faut donc respecter ce que dit le droit, et la chambre des mises en accusation a confirmé que ce que dit le droit en l’espèce, c’est qu’il faut le libérer ».

La libération de l’auteur présumé de l’assassinat de deux fillettes, et ce trois semaines seulement après les faits, fait l’effet d’un véritable tremblement de terre au sein du palais de justice de Liège. En raison de son hospitalisation, il n’a même pas fait un seul jour de prison.