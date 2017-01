Tournai: des documents de justice à la vue de tous à l'ancienne gendarmerie!

La semaine dernière, nous dénoncions l’état dans lequel se trouve le bâtiment de l’ancienne gendarmerie, rue de la Citadelle à Tournai. Un site abandonné, livré aux mauvaises herbes et dont certaines fenêtres sont brisées. Le lieu n’est pas vraiment sécurisé alors qu’il abrite des documents de justice. Mercredi après-midi, le député-bourgmestre ff de Tournai, Paul-Olivier Delannois a interrogé le ministre Koen Geens, sur la question de la présence de ces documents. Il a par ailleurs aussi déposé une question au ministre Jambon qui a dans ses compétences la Régie des Bâtiments afin de l’alerter de la situation concernant la non-sécurisation des lieux.

« N’importe qui peut y entrer sans difficulté. Et si je me permets de vous interroger, c’est parce que de nombreuses archives provenant du palais de justice de Tournai sont entassées dans une annexe. Si d’aucuns peuvent s’aventurer dans cette pièce sans trop d’obstacles, cela semble tout à fait problématique », a-t-il dit.

« C’est dans un contexte d’urgence que ces dernières ont été évacuées et placées temporairement dans des containers loués à cet effet puis déménagées vers l’annexe de l’ex-gendarmerie située dans la cour de cette dernière », a répondu le ministre, ajoutant : « Le SPF Justice a équipé, fin 2005 début 2006, le bâtiment avec des rayonnages afin de pouvoir y stocker des archives, tandis que la Régie des Bâtiments s’est chargée d’installer une détection anti-intrusion. Le bâtiment est équipé d’un système de détection d’intrusion dont les alarmes sont transmises à une société de gardiennage. Les locaux où sont stockés les archives sont donc sécurisés, même s’il est vrai que l’installation électrique générale du site de l’ex-gendarmerie doit être revue et sécurisée. Mes services ont contacté la Régie des Bâtiments afin de l’inviter à remettre l’installation électrique à jour ou de mettre d’autres locaux à notre disposition pour y stocker les archives puisqu’il n’est pas possible ni envisageable qu’elles réintègrent le palais. En effet, ces archives sont dans une grosse majorité des archives semi-statiques qui doivent faire l’objet d’un tri avant le transfert vers les Archives de l’État ».

Une réponse qui ne satisfait pas vraiment le député pour qui « nous sommes d’accord sur le fait qu’il est nécessaire d’investir dans le palais de justice de Tournai, notamment concernant la sécurisation. On vous a dit une série de choses quant au fait que ce bâtiment serait sécurisé. Je peux vous garantir que le bâtiment est peut-être sécurisé, mais que vu qu’il se trouve dans un vrai cloaque, à 150-200 mètres de la prison, cette situation est inconcevable ! La gendarmerie est en train de s’écrouler au propre comme au figuré. Il n’y a pratiquement plus rien. Il y a simplement un bâtiment dans le fond. Je me suis rendu sur place dernièrement et je peux vous assurer que de la fenêtre, on voit une série de documents notamment relatifs à des divorces. Selon moi, cela n’est pas digne du 21 e siècle ».

Et s’il n’y avait que ça…