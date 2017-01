Une heure sans électricité à Leuze

A.D.

Et soudain, plus de lumière dans la maison ! Mercredi soir, une partie de la ville de Leuze a été touchée par une coupure d’électricité. En cause : un court-circuit. Il était un peu plus de 20h20 lorsque cette coupure de réseau est intervenue, privant ainsi près de 1.200 maisons d’électricité.