Ronald Koeman le confirme: Everton ne veut plus d'Ishak Belfodil !

Recruté gratuitement il y a six mois, Ishak Belfodil (24 ans), annoncé vers Everton pour un montant évalué entre 10 et 12 millions d’euros, aurait pu constituer une bonne affaire pour le Standard. Mais à force de tergiversations, le club anglais a perdu patience et a confirmé jeudi, via son coach Ronald Koeman, qu’il ne s’intéressait plus à l’Algérien.

Depuis son arrivée en bord de Meuse, Ishak Belfodil a inscrit 10 buts et délivré 5 assists en 21 matches. Malgré cela, Georges Leekens, le sélectionneur de l’Algérie, n’avait souhaité le prendre pour disputer la CAN.