Mouscron: en aveux, l'auteur du coup de couteau risque 15 à 20 ans de prison

Pour expliquer son acte, le jeune homme soutient que la victime aurait eu un geste déplacé envers sa petite amie. Cela aurait débouché vers une rixe entre les deux hommes jusqu’au coup de couteau. La victime conteste, elle, ce geste déplacé.

Il s’est avéré que l’homme était déjà bien connu de la justice pour des faits de coups et blessures et de détention d’armes prohibées. Dorénavant, il est sous mandat d’arrêt pour tentative de meurtre. Il risque entre 15 et 20 ans de prison.

