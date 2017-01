Trois Mouscronnois poursuivis pour vols avec violence

Parmi les faits, une victime a été enlevée, volée et agressée. Les faits se sont déroulés à Marke, de l’autre côté de la frontière flamande, dans la nuit du 14 au 15 juillet dernier. Lorenzo G. (19), Zakariae A. (22) et Dylan H. (20) circulaient en voiture. Ils ont croisé un jeune homme, lui aussi d’une vingtaine d’années, qui était à pied. Les trois individus l’ont accosté en français. Au moment où le jeune homme à pied s’apprêtait à répondre, les trois autres l’ont directement traîné dans la voiture et l’ont emmené jusqu’à Mouscron. Arrivés à Mouscron, ils se sont arrêtés dans une zone industrielle et ont démuni leur victime de son smartphone et de 90 euros. Ensuite, ils l’ont frappée d’un coup sur la lèvre avant de déguerpir. Blessé et sans téléphone, le jeune a dû rentrer jusque chez lui, à Marcke, à pied ! Il s’est rendu chez le médecin le lendemain.

Aucune explication sensée

Au tribunal, on apprendra qu’à peine cinq jours plus tôt, le trio avait déjà commis deux vols avec violence à Courtrai. Un Tournaisien les accompagnait alors. Ils ont encerclé un garçon, mineur cette fois, qui circulait à vélo. Ils lui ont dérobé son GSM et son portefeuille. Lorsque la victime fut en mesure de fuir en sautant sur son vélo, ses agresseurs n’avaient pas encore eu l’occasion de le frapper.

Par ailleurs, les mêmes individus avaient attaqué un homme à la sortie d’un magasin de nuit ! Ils ont volé son sac à dos.

Les auteurs n’ont pu donner aucune explication raisonnable à leurs délits. Ils étaient sous l’influence de l’alcool au moment des différents faits et ont dit ne plus se souvenir. Le procureur a demandé trois ans de prison, dont la moitié effective. Jugement prévu le 30 janvier.