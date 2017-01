Tour Down Under: troisième victoire en quatre étapes pour Caleb Ewan

Superbe début de saison pour l’Australien Caleb Ewan, jeune prodige en devenir du sprint mondial. Le coureur Origa-Scott a signé un troisième succès sur le Tour Down Under, ce vendredi. Porte reste leader au général.

L’Australien Caleb Ewan (Orica-Scott) a engrangé ce vendredi un troisième succès lors de la quatrième étape du Tour Down Under (WorldTour), parcourue entre Norwood et Campbelltown sur 149,5 km. Richie Porte (BMC) demeure leader devant Gorka Izaguirre (Movistar) et Esteban Chaves (Orica-Scott).

Caleb Ewan s’est imposé au sprint devant le double champion du monde en titre Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) et le Néerlandais Danny Van Poppel (Sky).

Le Belge Baptiste Planckaert (Katusha) termine quant à lui à la sixième position.