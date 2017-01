Stéphane Moreau gagne 960.000 euros par an en tant que CEO de Nethys: c'est le triple d'Elio Di Rupo quand il était Premier ministre

Stéphane Moreau, au centre de la polémique depuis quelques jours, n’est pas épargné. Ce vendredi, c’est son salaire de CEO de Nethys qui fait débat. Le bourgmestre d’Ans gagne en effet… 960.000 brut par an ! c’est trois fois plus qu’Elio Di Rupo quand il était Premier ministre.

Suite au scandale Publifin, plusieurs personnalités du PS ont fait comprendre à Stéphane Moreau qu’il allait devoir choisir entre son statut et bourgmestre de la ville d’Ans et celui de CEO de Nethys, une des filiales de Publifin. « Tout travail mérite salaire mais il faut qu’il y ait du travail », avait notamment déclaré l’ancien Premier ministre Elio Di Rupo ce jeudi sur les antennes de Bel RTL.

Le Montois avait également estimé que « quand on est bourgmestre ou échevin, on ne peut pas être patron d’une entreprise privée ». Sans le citer, Elio Di Rupo faisait, avec ces propos, clairement référence à Stéphane Moreau. Selon nos confrères du Vif, le socialiste gagne en effet un peu plus de 80.000 euros brut par an en tant que bourgmestre d’Ans, mais, surtout, 960.000 euros brut en tant que CEO de Nethys.