Felice Mazzù: "Je ne prendrai jamais, moi, la décision de quitter le Sporting pour le Standard"

Depuis que Hein Vanhaezebrouck entraîne les Buffalos, il n’a jamais battu les Zèbres de Felice Mazzù, forts de 5 nuls et 2 victoires, dont une à Gand. Ce n’est sans doute pas tout à fait un hasard…

Extraits choisis de notre longue interview.

Si je quitte un jour le Sporting, le club qui a eu les cou***** de me donner ma chance en D1, ce ne sera pas n’importe comment. Et actuellement, je n’ai pas de raison de changer. L’aspect financier compte mais il n’y a pas que ça. Le Standard, OK, parlons-en. J’ai refusé deux fois car, de toute manière, je ne veux jamais m’en aller en cours de saison. Par ailleurs, quand je prends une décision, je la prends seul, pas en fonction de l’avis des autres. Mais pour le Standard, c’est le seul cas où je déciderais en tenant compte de quelqu’un, à savoir les fans du Sporting. Par respect pour eux, qui m’ont accueilli comme si je venais du Barça, je ne prendrai jamais, moi, la décision de quitter le Sporting pour le Standard.

Imaginons maintenant que le Sporting ne veuille plus me garder, que je sois au chômage et que le Standard m’approche, je discuterais. Mais pas si le Sporting souhaite me garder. Je crois que c’est clair.