Wallonie Picarde : vagues de froid et seniors, danger?

Pendant la canicule, c’est le branle-bas de combat. Les pouvoirs publics se sont emparés de la problématique, potentiellement meurtrière pour les seniors. Des processus de prévention et de prise en charge de ces épisodes climatiques exceptionnels existent. Qu’en est-il des vagues de froid ? Quels dangers y sont associés pour les personnes des troisième et quatrième âge et surtout, une réponse adaptée est-elle formalisée ?

Lorsqu’on interroge les professionnels du secteur, le froid serait la cause directe ou indirecte de bien des décès chez les aînés, exposés aux risques d’hypothermie, d’engelures, d’aggravation de leurs pathologies telles que les problèmes respiratoires et cardio-vasculaires. Dans les structures (hôpitaux, homes…) habituées à prendre en charge la personne âgée, la machine préventive est bien rodée mais les aînés qui vivent à domicile sont plus exposés, notamment aux risques d’intoxication au monoxyde de carbone selon leur méthode de chauffage, de désorientation par la nuit qui tombe plus tôt, d’immobilisation, de peur de chuter sur un sol verglacé... Ils souffrent plus souvent de solitude et d’isolement, voire de dépression...

