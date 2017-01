Publifin: le PTB veut que les syndicats aient un droit de contrôle sur les directions

Tout comme d’autres partis, le PTB réclame la publicité totale des mandats publics et de ceux dérivés du public (comme ceux des intercommunales), ainsi que de leur rémunération. Le PTB veut en outre imposer la publication du patrimoine individuel de chaque mandataire politique.

Il faut aussi rabaisser le plafond maximal à trois fois le salaire moyen d’un travailleur, en prenant en compte les rémunérations issues des mandats privés, selon le parti d’extrême gauche, qui demande en outre d’interdire de cumuler des fonctions exécutives, en ce compris dans les intercommunales ou les sociétés anonymes.

Dans le champ d’activité des intercommunales, le parti marxiste exige que le ramassage et le traitement des déchets, la distribution et la gestion des réseaux d’électricité et de gaz, l’eau, etc, soient entièrement gérés par les services publics, sous contrôle direct de la population. Cela implique à ses yeux l’élection directe des présidents et administrateurs des intercommunales par les habitants concernés par ces sociétés. Les conseils d’administration doivent être accessibles au public.