Mouscron: il donne une «gifle» à sa fille et la blesse sérieusement

Christian est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Tournai pour coups et blessures, à l’encontre de sa compagne d’abord, puis de sa fille.

« Le 7 mai 2013, vous avez plaqué deux chaises sur votre épouse et jeté une béquille vers elle », rappelle le juge qui lit la déposition, faite à l’époque par le prévenu. « Et le 10 décembre 2014, vous vous en êtes pris à votre fille : vous lui avez donné une gifle qui a provoqué des contusions au genou gauche et à l’épaule… elle a été trois semaines en incapacité de travail ».

Christian est en aveux, mais il tient néanmoins à se justifier : « Elle m’avait insulté de tous les noms, j’étais en colère… ». Sacrée gifle quand même !

Le substitut du Procureur du Roi abonde dans ce sens : « Le 7 mai, monsieur frappe son épouse. Elle souffre de contusions, d’ecchymoses multiples. À l’époque, on sollicite une médiation pénale, laquelle finalement n’aboutit pas puisque monsieur recommence, au mois de décembre, mais avec sa fille cette fois ».

L’épouse, en tout cas, est présente à l’audience, aux côtés de son mari. Elle assure que « tout va mieux, qu’il n’y a plus d’incident depuis », dit-elle au juge. Elle ne souhaite d’ailleurs pas se constituer partie civile.

Christian, lui, dit avoir résolu ses problèmes de boisson, ce qui change tout dans sa vie personnelle et familiale.

Il demande une suspension du prononcé de la peine mais est d’accord de se soumettre à des conditions probatoires dont le suivi d’une formation de gestion de la violence.

Le ministère public, de son côté, souligne « la gravité des faits, d’autant que monsieur s’est montré violent devant les enfants du couple qui ont assisté à ces deux scènes », précise le substitut. « Même si monsieur a suivi une cure de désintoxication et que le couple dit que tout est rentré dans l’ordre, je pense qu’une peine de dix mois, assortie d’un sursis, serait appropriée ». Jugement le 16 février.