Huy: il filme sa belle-fille nue sous la douche grâce à une caméra planquée dans un pull

Il vivait alors depuis environ six mois avec sa compagne et sa belle-fille. Un jour, Henry a eu l’envie de filmer sa belle-fille dans son intimité. Et pour ce faire, il a utilisé un moyen plutôt discret. Il a installé son téléphone portable dans l’une des poches de ses vêtements qui étaient accrochés dans la salle de bain. Le GSM ainsi caché était ensuite mis en mode « vidéo » afin de filmer les ablutions de la jeune fille.

