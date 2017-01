Tournai: deux personnes à l'hôpital à cause du CO

La maîtresse des lieux prenait un bain quand son mari au rez-de-chaussée a entendu du bruit, comme quelqu’un qui tombait au sol. Il est monté à l’étage et a trouvé sa femme inanimée sur le sol. Rapidement, il a lui même ressenti les effets du CO, mais a eu suffisamment de conscience pour appeler les secours. Les pompiers de Tournai et d’Antoing sont intervenus rapidement. Il semble que l’origine de cette intoxication au Co soit le chauffe-eau au gaz. L’épouse a été transportée inconsciente en ambulance au CHRU de Lille pour être mis en caisson hyperbare. Moins atteint, l’homme a été transporté au CHwapi pour examen. Leurs jours ne sont pas en danger.