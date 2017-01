Publifin: le MR avance lui aussi ses propositions en matière de gouvernance

Le MR souhaite étendre les règles en matière de cumuls de mandats et de rémunération à toutes les structures publiques et parapubliques ainsi qu’à leurs structures dérivées, de quelque nature qu’elles soient.

«C’est là un point crucial», a précisé le président du MR à l’Agence Belga. «C’est la règle qui permettra demain de ne plus se retrouver avec des mandataires qui échappent aux règles de la Région wallonne parce qu’ils se trouvent dans des structures privées.»

Les rémunérations devront être publiées. Le MR relance sa revendication maintes fois exprimée d’un cadastre des mandats et des rémunérations. «Si la Région wallonne nous avait écouté et avait fait son travail en obligeant les structures à publier ces informations, nous ne serions pas dans cette situation aujourd’hui et les rémunérations seraient certainement plus raisonnables», a fait remarquer M. Chastel.

Le MR veut en outre des rémunérations limitées à 150% de l’indemnité parlementaire pour les élus et 50% de cette indemnités pour les non-élus. La présence aux réunions serait obligatoire pour en bénéficier.

Les libéraux francophones réclament en outre une diminution du nombre de structures publiques aussi bien en Wallonie qu’à Bruxelles et du nombre de mandataires qu’elles comptent. Ils proposent ainsi que le nombre maximum d’administrateurs soient réduit de 30 à 20 dans les intercommunales.

Le MR vise également le parlement wallon. Selon lui, 60 députés au lieu de 75 sont suffisants. Idem pour les conseils communaux wallons et bruxellois. Dans les 19 communes de la capitale, 222 conseillers passeraient à la trappe, soit une réduction de 33%. En Wallonie, le conseil de Charleroi passerait de 51 à 33 membres, celui de Liège de 49 à 31, etc.