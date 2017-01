Batirama 2017, c'est parti!

Pour ses 30 e et 31 e éditions, Batirama pourra continuer à utiliser le hall Tournai-Expo, dont les travaux de rénovation débuteront, pour une durée de 15 mois, une fois l’édition 2019 du salon du bâtiment terminée. Le bourgmestre faisant fonction Paul-Olivier Delannois l’a annoncé lors de l’inauguration, hier, du 29 e Batirama que le président Jean-Louis Deghoy espère meilleure que l’édition précédente.

Batirama et son corollaire Déco & Jardins ne devront pas trouver un nouvel hall d’exposition avant 2020. Le bourgmestre Paul-Olivier Delannois a en effet annoncé que les travaux de rénovation du hall Tournai-Expo ne débuteront pas avant deux ans c’est-à-dire après l’édition 2019 du salon du bâtiment. Jean-Louis Deghoy, le président de Comexpo qui gère les deux événements Batirama et Déco & Jardins, a donc un délai supplémentaire pour trouver un endroit où abriter la future édition, celle de 2020 en l’occurrence. Reviendra-t-il en 2021 ? « Si nous sommes bien accueillis par ailleurs, on pourrait très bien rester là-bas », dit-il. Tout dépendra aussi sans doute des relations avec le futur comité de gestion du hall Tournai-expo, car les rapports avec le comité actuel de l’ASBL Orga-Expo ont été, ces dernières années, plutôt « tendus excepté avec le président », précise Jean-Louis Deghoy.

