Guillaume Banckaert, un Mouscronnois devenu lapon

Grands espaces naturels et sports à sensation : Guillaume se sent bien en Laponie.

Guillaume Banckaert, 31 ans, s’est installé à Ylläsjärvi (comprenez le Lac de Ylläs), un petit village lapon de 250 âmes. Au fin fond de la Finlande, à quelque 150 km au nord du cercle arctique, il consacre sa vie à ses passions : sport et aventure. « Ylläsjärvi est au pied de la plus large station de ski de Finlande », décrit-il. La population du village augmente donc considérablement l’hiver, les sports de glisse et le parc national de Pallas-Yllästunturi voisin attirant de nombreux touristes. « C’est dans ce parc qu’a été enregistré le deuxième air le plus pur au monde, après l’Antarctique. »

Retrouvez l’article complet dans notre édition de ce dimanche 22 janvier ou sur notre édition digitale.