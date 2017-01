L'ancien Diable rouge Marc Baecke est décédé à 60 ans

L’ancien arrière gauche du SK Beveren et des Diables Rouges Marc Baecke est décédé samedi au terme d’une longue maladie.

Marc Baecke était âgé de 60 ans et est décédé au terme d’une longue maladie. Il a porté le maillot national à 15 reprises (32 sélections). Il était titulaire dans l’équipe qui a disputé le Mondial 1982 en Espagne, remportant notamment le match d’ouverture 1-0 face à l’Argentine de Diego Maradona. Baecke a aussi été sélectionné pour l’Euro 1984 en France mais n’y a pas joué.

Avec le club de Beveren, semi-professionnel, où il a joué dix ans (1976-86), il a décroché deux titres nationaux (1979 et 1984) et deux Coupes de Belgique (1978 et 1983). Il a terminé sa carrière à Courtrai (1986-88).

La fin de vie de Baecke avait été marquée par l’amputation de sa jambe gauche en raison d’une infection, il y a trois ans, et le décès de son épouse au début de l’année dernière.