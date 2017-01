4.000 m² supplémentaires pour Epicura à Ath

C’est dans un décor presque hollywoodien que le directeur général Bruno Boël et le bourgmestre Marc Duvivier ont souhaité leurs bons vœux aux travailleurs communaux et aux habitants de la cité des Géants.

C’est un maïeur combatif qui est monté au créneau pour mettre en exergue tout ce que l’administration a accompli durant l’année 2016 et passer en revue le futur de la cité des Géants « Une bonne nouvelle est venue pour 2017 et elle nous vient de centre hospitalier d’Ath qui dépend du réseau Epicura. En effet, Epicura va réaliser un gros investissement, parce que les activités sont débordantes et aussi parce qu’il y a réel besoin pour les Athois. C’est ainsi que plus de 4.000 mètres carrés seront construits cette année. »

Retrouvez tous les détails de ce dossier sur notre édition digitale.