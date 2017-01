Vous avez un avis? RQC, la radio de Mouscron, vous tend le micro

La radio RQC, avec la cellule environnement de la commune de Mouscron et le Centre culturel, met sur pied une série de débats sur les thématiques de l’Agenda 21. « On ne vous a pas tout dit », c’est l’intitulé – incitatif – de la série d’émissions qui vont en découler.

D’habitude, c’est vous qui écoutez la radio. Cette fois-ci, c’est la radio qui vous tend le micro, et souhaite entendre votre avis. C’est pour cette raison que l’ASBL vous invite dans ses locaux. Nombreux sont ceux qui en connaissent le bar André-Soens, accolé au studio, et ainsi nommé en hommage à l’emblématique président de l’antenne, disparu en 2015. André a fait plus que ça : dans l’ADN du 95.0 fm, il a inscrit les exigences de réflexion politique, de remise en question des modes de fonctionnement et de débats citoyens. C’est donc dans la droite ligne de ses valeurs que des échanges sur la thématique du développement durable sont organisés...

Retrouvez l’article intégral dans votre Nord Éclair du lundi 23 janvier ou dans notre édition numérique.