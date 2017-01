Saint-Léger: Marie ne regrette pas d'avoir rendu la vie à ce bel endroit

Début 2016, Marie Catteau et son compagnon avaient redonné vie à l’établissement « Au Repos des Alliés », un bistrot bien connu situé à Saint-Léger. Un an après, ils ne regrettent certainement pas de s’être lancés dans cette belle aventure...

Marie ne regrette pas d’avoir rouvert « Au Repos des Alliés » il y a près d’un an...

Quand nous avions rencontré Marie Catteau, il y a un peu plus d’un an, elle en était aux derniers préparatifs. Après avoir passé un rapide coup de serpillière, elle avait retiré les affiches évoquant la réouverture de l’établissement des fenêtres. Quelques instants plus tard, en effet, Marie avait accueilli ses tout premiers clients.

Et il y en a eu bien d’autres durant cette première année.

Dans le cadre de notre rubrique « Un an après », nous sommes retournés dans cet endroit historique et connu de tous établi à Saint-Léger, au coin des rues du Château d’eau et du Chien.

