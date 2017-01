Une Bruxelloise de 9 ans dessine pour venir en aide aux réfugiés

Fille de parents sensibles à leur accueil en Belgique, Lydie a pris l’initiative de venir en aide aux réfugiés en utilisant ses talents de dessinatrice. Sa première bande dessinée, Mégatoma vs Caroline et Marabout, est vendue au prix de deux euros, une somme qui sera ensuite reversée aux réfugiés. Plus de cent exemplaires ont déjà été écoulés.

Ses parents la soutiennent dans cette initiative. Eux-mêmes tentent de venir en aide aux réfugiés par le biais de dons de matériel.

Décidée à poursuivre sa démarche, Lydie prépare déjà un second numéro à ses aventures. Comme elle l’énonce à nos confrères de BX1.